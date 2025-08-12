La Selección Mexicana ha contado con figuras de gran talento a lo largo de su historia, y entre ellas destacan varios jugadores que aunque nacieron fuera del país, decidieron adoptar la nacionalidad y representar al Tricolor en la máxima justa del futbol.

El primer caso registrado fue el de Jorge Romo, nacido en Cuba, quien jugó los Mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958, junto a él, Carlos Blanco Castañón, originario de España, que también formó parte de esas selecciones.

Décadas más tarde, Gabriel Caballero, nacido en Argentina, fue convocado para el Mundial de Corea-Japón 2002. Su inclusión causó polémica, pero el mediocampista mostró compromiso y profesionalismo.

En los siguientes torneos, otro argentino, Guillermo Franco, se convirtió en pieza clave en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aportando experiencia en el ataque mexicano.

Uno de los casos más recordados es el de Antonio Naelson “Sinha”, originario de Brasil, quien jugó en Alemania 2006. Sinha no solo fue convocado, sino que también anotó un gol ante Irán, convirtiéndose en el único naturalizado en marcar en una Copa del Mundo con México.

En esa lista, el nombre más reciente fue Rogelio Funes Mori, también argentino, que formó parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar 2022.

La lista podría crecer en el futuro con nombres como Julián Quiñones, nacido en Colombia, quien ya ha sido convocado en partidos amistosos y eliminatorias, siendo una de las opciones que tendrá Javier Aguirre para buscar buenos resultados en la Copa del Mundo de 2026.