Luis Ángel Malagón se mantiene como una pieza clave en el marco del América, donde se ha convertido en uno de los porteros más respetados en la Liga MX. Sin embargo, su situación en la Selección Mexicana ha generado incertidumbre en los últimos meses, especialmente bajo la dirección de Javier Aguirre.

Malagón, quien había sido el meta titular del combinado nacional en múltiples partidos, ha visto reducido su rol en los amistosos preparatorios para el Mundial 2026, lo que ha alimentado varías conversaciones de expertos y aficionados en torno a su futuro en el Tricolor y sí será el elegido del Vasco para ocupar la titularidad en la justa mundialista.

En los recientes encuentros amistosos contra Panamá, Bolivia e Islandia, Malagón ha sido relegado al banquillo, con Raúl Rangel en la titularidad en la portería.

El Vasco ha expresado que la posición de portero es una de las que menos dudas le genera, pero la competencia es feroz con opciones como el ya mencionado Tala Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo en evaluación.

Rangel parece emerger como el favorito para iniciar en el Mundial, dada su consistencia reciente, lo que deja a Malagón en una posición de lucha por recuperar el puesto.

En medio de toda esta incertidumbre, otro factor extra cancha ha rodeado al arquero del América, y es que su pareja, recientemente lanzó una misteriosa publicación en las redes sociales que ha despertados sospechas sobre hacia donde iba dirigido el mensaje.

¿Qué dice el misterioso mensaje de la pareja de Luis Ángel Malagón?

A lo largo de un texto de nueve párrafos, Brenda Zúñiga expresó mucho de su sentir como mujer y madre, pero en la parte final de la publicación dejó unas palabras que llamaron la atención de más de uno.

"Descubrí que no hay quienes no conocen límites cuando se trata de su propio beneficio. que existen personas capaces de ignorar la existencia de una mujer gestando vida, un proceso físico y emocional tan delicado, con tal de satisfacer sus propios intereses, sin medir el impacto de sus decisiones.

"Al final, la verdad siempre encuentra su lugar. Y el tiempo, que es el mejor testigo, se encarga de poner cada cosa y cada persona exactamente donde pertenece. Nada queda oculto para siempre; cada quien termina frente al reflejo de sus propios actos", escribió.