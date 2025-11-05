México sumaba 490 minutos sin gol, pero lamentablemente esa buena racha finalizó en el momento menos esperado. La Selección Mexicana cayó 0-1 ante Países Bajos en las Semifinales del Mundial Sub 17 Marruecos 2025.

Adiós al sueño mundialista, y aunque todavía resta un partido, el sábado, por el tercer lugar del torneo ante la Selección de Brasil, no será lo mismo luego de la plausible actuación que ofrecieron las de Miguel Gamero.

Después de un primer tiempo carente de emociones, el marcador se abrió al minuto 69 con el gol de Lina Touzani, quien entró sin marca al área y venció a Valentina Murrieta. El buen trabajo defensivo se vino abajo con una desatención de la zaga.

El gol neerlandés despertó el ímpetu de México que permaneció apagado en gran parte del encuentro. Mucho juego por las bandas, pero pocas ideas en el tramo final del rectángulo verde.

El combinado nacional intentó de todas las formas posibles, pero el muro anaranjado y la falta de contundencia tricolor impidieron que el empate llegara. A diferencia del encuentro en la Fase de Grupos, ahora eran las europeas las que sufrían.

En el tiempo agregado, la silbante fue al VAR para revisar un posible penalti sobre la habilidosa Miranda Solís; sin embargo, después de tardar, decretó que no era pena máxima. Duro golpe para el Tricolor que luchaba desesperadamente.

Un disparo de la capitana Berenice Ibarra en los últimos segundo se estrelló en el travesaño, acción que causó dolor en toda una nació que veía cómo se desmoronaba el sueño de llegar a una final.