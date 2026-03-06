México anunció este viernes que desplegará casi 100,000 efectivos entre militares, policías y guardias privados para blindar sus tres ciudades sede del Mundial 2026, una de ellas, Guadalajara, golpeada por el crimen organizado.

El operativo fue presentado en la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada esta vez en una base militar en Zapopan, suburbio de Guadalajara que alberga uno de los estadios mundialistas y donde se han registrado hechos violentos y localizado fosas clandestinas.

Claudia Sheinbaum dio detalles sobre el concurso de su boleto para ir a la inauguración del Mundial 2026. FOTO: EFE

El general Román Villalvazo Barrios, jefe de centro de coordinación del gobierno mexicano para el Mundial, detalló que en el despliegue participarán 20,000 militares, incluidos guardias nacionales, y 55,000 elementos de las policías, además de miembros de cuerpos privados de seguridad.

"Eso nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos", dijo, al subrayar que la estrategia es coordinada con Estados Unidos y Canadá.

Con el "Plan Kukulcán", el gobierno busca prevenir y ocuparse de posibles amenazas durante el mundial y garantizar la seguridad de los millones de visitantes que se esperan en las sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de sitios turísticos cercanos.

México albergará 13 partidos, incluido el inaugural el 11 junio en el estadio Azteca, en la capital federal.

En el operativo se emplearán además cerca de 2,500 vehículos militares y civiles, 24 aeronaves, sistemas de antidrones y perros para detectar explosivos y sustancias.