Si hay una confederación ante la que puede presumir autoridad, es la asiática. En todas sus participaciones en Copas del Mundo, el Tricolor mantiene paso perfecto frente a rivales de Asia: cinco partidos, cinco victorias.

El primero fue en 1986, cuando derrotó 1-0 a Irak en el Estadio Azteca. Después, en 1998, se impuso 3-1 a Corea del Sur; en 2006 venció 3-1 a Irán; en 2018 repitió la dosis 2-1 ante los surcoreanos; y en 2022 superó 2-1 a Arabia Saudita. Ningún rival asiático ha logrado arrebatarle un punto.

Más allá de las estadísticas, estos duelos reflejan una constante: México suele imponerse con solvencia táctica y mejor lectura de partido. Sus equipos, acostumbrados a la intensidad física y al orden defensivo, suelen encontrar espacios ante selecciones asiáticas que priorizan la disciplina sobre la improvisación.

Lee también

La superioridad mexicana frente a Asia ha sido un bálsamo en los torneos donde las potencias europeas o sudamericanas imponen límites. Cada victoria ante un rival asiático reafirma la jerarquía regional de México como una potencia intermedia capaz de dominar fuera de Occidente.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

¿Cómo le va a México ante equipos de la UEFA en Copas del Mundo?

Selección Mexicana

¿Cómo le va a México ante equipos de la UEFA en Copas del Mundo?
'Chucky' Lozano brilla en su regreso: gol y penal en la derrota de San Diego FC vs Portland Timbers

Selección Mexicana

'Chucky' Lozano brilla en su regreso: gol y penal en la derrota de San Diego FC vs Portland Timbers