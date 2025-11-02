¿Cómo le va a México ante equipos de la UEFA en Copas del Mundo?

La historia de México en los Mundiales está marcada por su duelo constante con Europa, el continente que ha dominado el futbol internacional desde siempre. Frente a selecciones de la UEFA, el Tricolor ha vivido sus momentos más dolorosos y también algunas de sus victorias más memorables.

Desde su debut ante Francia en 1930, cuando cayó 1-4 en Montevideo, México ha enfrentado a los europeos en casi todas sus participaciones mundialistas. En total, ha disputado más de treinta encuentros contra equipos de ese continente, con un balance de pocas victorias y muchas eliminaciones decisivas. La lista de verdugos es larga: Alemania, Bulgaria, Países Bajos y Polonia han puesto fin a los sueños mexicanos en fases de eliminación directa.

Sin embargo, también hay capítulos luminosos. En 2002, México venció 1-0 a Croacia; en 2018, en uno de los triunfos más celebrados de su historia moderna, derrotó 1-0 a la poderosa Alemania en Moscú. Aquella tarde, el equipo de Juan Carlos Osorio desafió la lógica y encendió la esperanza de millones de aficionados.

Europa ha sido espejo y obstáculo: donde México mide su progreso y su frustración. Cada enfrentamiento con una potencia europea reaviva la misma pregunta que persiste desde hace décadas: ¿cuánto le falta al fútbol mexicano para romper definitivamente la barrera del quinto partido?

México contra equipos de la UEFA

México ha enfrentado 35 veces a un equipo de la UEFA durante su participación en Copas del Mundo. El tricolor solo ha ganado nueve de estos encuentros, empatado 10 y perdido 16 de estos 35 encuentros.

La Selección Mexicana tiene una efectividad del 25.71 por ciento cuando enfrenta a países europeos en Mundiales.