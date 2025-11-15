El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 sigue su curso y las emociones entre los jóvenes futbolistas que van avanzando en el certamen se viven a flor de piel, como el caso de la Selección Mexicana de la categoría que logró un sorpresivo pase a la ronda de Octavos de Final tras vencer a la favorita Argentina.

Sin embargo, una de las situaciones que ha llamado la atención en la justa mundialista, ha sido la relación que han entablado los futbolistas tricolores con los de la selección de Japón.

Lee también: 'Piojo' Herrera: Usuarios se burlan del DT mexicano con MEMES tras la derrota de Costa Rica

La amistad ha sido tan grande entre ambas escuadras, que ya son vistos como una hermandad a través de las redes sociales, esto luego de las muestras de cariño y apoyo que han mostrado a lo largo del torneo, resultado de que ambas selecciones se hospedan en el mismo hotel de concentración.

Cuando la Selección Nacional ha tenido que encarar un partido, los nipones les desean suerte. Lo mismo pasa cuando los orientales tienen su turno de jugar en el Mundial Sub 17.

Luego del dramático pase a Octavos de Final del Tricolor después de eliminar a Argentina, el combinado del Sol Naciente le hizo un pasillo a los de verde, quienes de inmediato comenzaron a festejar, aprovechando que Lucca Vuoso tenía una bocina con música sonando.

Luego de que los dos equipos celebraran el pase de México a Octavos de Final, este sábado se compensó el gesto por parte del Tri, luego de triunfo de 3-0 frente a Sudáfrica que le dio a los nipones el pase a la siguiente ronda.

Como era de esperarse,los mexicanos recibieron con un gran estruendo a sus amigos japoneses.

En los videos que ya circulan en las redes sociales se observa a los jugadores mexicanos hacer un pasillo a los del Sol Naciente antes de su partido y luego al recibirlos, en medio de saludos, palmadas y hasta ‘zapes’ de parte de los tricolores, en una muestra de la buena camaradería entre los dos representativos nacionales.