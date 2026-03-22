La Selección Mexicana Sub 17 Femenil cumplió su misión y aseguró su presencia en la Copa del Mundo de Marruecos 2026 tras imponerse 2-0 a Costa Rica en Toluca, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos del clasificatorio de Concacaf con marca perfecta.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero mostró autoridad durante todo el torneo y terminó como líder del Grupo C con nueve puntos, luego de sumar tres triunfos en el mismo número de partidos. El rendimiento del equipo dejó claro su nivel competitivo y su capacidad para imponerse en momentos clave.

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¿Cómo fue la victoria de México ante la selección de Costa Rica?

En el duelo definitivo, México mantuvo el control del encuentro y encontró recompensa antes del descanso. Citlalli Reyes apareció al minuto 43 para abrir el marcador y encaminar el resultado a favor del cuadro nacional.

Durante la segunda mitad, el combinado tricolor sostuvo el orden defensivo y evitó cualquier reacción rival. Ya en la recta final, Kemberly García amplió la ventaja al minuto 81, con lo que aseguró el triunfo y confirmó el liderato del grupo.

Más allá del resultado ante Costa Rica, el desempeño general del equipo destacó por su equilibrio en todas las líneas. México mostró solidez defensiva, claridad en ataque y una estructura colectiva que le permitió resolver cada compromiso con autoridad.

Con la clasificación en la mano, México ahora centrará su preparación en la Copa del Mundo Sub 17. El reto será mantener el nivel mostrado y consolidar una generación que ilusiona rumbo a Marruecos 2026.