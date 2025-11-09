La Selección Mexicana llega a la tercera Jornada del Mundial Sub-17 con un sólo objetivo: clasificar a dieciseisavos de final. Enfrente, estará su similar de Suiza, quien momentáneamente ocupa el primer lugar del Grupo F, con cuatro puntos.

México, por su parte, se sitúa en el tercer peldaño del sector luego del triunfo por la mínima ante Costa de Marfil, y de perder en su debut ante Corea del Sur.

Para que el combinado azteca logre avanzar, debe evitar a toda costa una derrota. Un triunfo los colocaría en la siguiente ronda, y con un empate podrían clasificar como uno de los mejores terceros.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub 17 celebran la anotación de Ian Olvera para vencer a Costa de Marfil. FOTO: @miseleccionsubs

Este partido pinta como uno de los principales atractivos de la jornada, no nada más porque ambos se juegan la clasificación, sino por el estilo de juego. Los dos conjuntos han mostrado verticalidad e intenciones ofensivas, por lo que puede ser un choque lleno de emociones.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Suiza del Mundial Sub-17?

El tercer compromiso del Grupo F de la Copa del Mundo realizada en Catar, entre México y Suiza, está pactado para dar inicio a las 6:30 am, hora del Centro de México. Juego que se efectuará en el Doha Sports City y se podrá disfrutar a través de las señales de TUDN y ViX.

Fecha: Lunes 10 de noviembre.

Horario: 6:30 am

Sede: Doha Sports City, Doha, Qatar.

Transmisión: TUDN, VIX.

Lucca Vuoso se perfila para ser titular con México en el Mundial Sub-17 de Qatar. Foto: Especial

