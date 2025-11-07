La Selección Mexicana Sub 17 sacó la garra y venció 1-0 a Costa de Marfil en su segundo duelo del Grupo F del Mundial de la categoría en Qatar 2025. Los pupilos de Carlos Cariño sumaron sus primeros tres puntos tras el tropiezo inicial ante Corea del Sur, metiéndose de lleno en la pelea por uno de los dos boletos directos a dieciseisavos o, al menos, como uno de los ocho mejores terceros.

Porque en este torneo nadie regala nada: los marfileños llegaban goleados 4-1 por Suiza y con la urgencia de un león herido, pero el Tri supo resolver aunque con algunas complicaciones.

México salió con el pie en el acelerador: al minuto 1, Luis Gamboa robó, desbordó por izquierda y sacó un disparo que Christ Kouassi rechazó a medias. Gael García olió la sangre, pero la defensa africana mandó el balón al larguero. ¡Casi un gol de vestidor!

Costa de Marfil, sin embargo, calmó el ritmo y al 6' ya controlaban la posesión del balón. Y con ello México comenzó a sudar. Al 14', Haidara entró solo por el centro tras pase filtrado de Yao; Santi López achicó y mandó el balón a un lado.

México trató de responder con tiro libre de García, pero directo a las manos del arquero. Más tarde Gamboa sirvió a De Nigris, quien dio paso corto a García: disparo potente, pero Kouassi desvió con estilo.

El cierre del primer tiempo fue de infarto donde México se salvó en un par de ocasiones. Primero tras un tiro libre de Toure, mismo que Corona despejó ante una mala salida del portero López. Luego, en un corner marfileño: pidieron mano de Pineda, pero tras la revisión descartaron el penalti ¡0-0 al descanso!

El segundo tiempo fue un monólogo africano, con un México desconcentrado y marfileños llegando fácil al área chica. Al grado que pareció que era cosa de tiempo para que Costa de Marfil abriera el marcador.

¿Cómo fue el gol que le dio el triunfo a México?

Sin embargo, el gol cayó como gran respiro para los tricolores. Al 73’ vino una falta sobre Gamboa. Tiro libre que Gael García centró preciso al área e Ian Olvera remató de cabeza letal para poner el 1-0. Costa de Marfil dominaba, pero México rompió el cero en el momento perfecto.

🚨 GOLAZO DE MEXICO PARA GANAR ANTE COSTA DE MARFIL EN EL MUNDIAL SUB 17! 🤯🇨🇮



GRAN CENTRO DE GAEL GARCÍA PARA EL REMATE DE CABEZA DE IAN OLVERA. 🏆



pic.twitter.com/AjekbJjWs9 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 7, 2025

Aún así, Costa de Marfil no bajó los brazos y se lanzo al ataque en busca de la igualada, sobre todo a 10 minutos del final cuando la pelota se anidó en las redes mexicanas, pero el susto se desvaneció cuando el central sentenció el tanto anulado.

Haidara golpeó con el brazo extendido a cancerbero tricolor, lo que invalido el tanto marfileño.

Con este triunfo, México suma tres unidades y respira; Costa de Marfil se hunde con cero puntos y el Tri se alista para su próximo duelo ante Suiza.