Este sábado, el Oakland Coliseum en Estados Unidos será el escenario del choque entre la Selección Mexicana y Japón, un duelo que no solo pondrá a prueba el nivel del Tri, sino que también traerá recuerdos a Javier Aguirre, ya que enfrentará a un rival que conoce bien.

El Tricolor llega con el pecho un tanto inflado tras sus últimos resultados de 2025 con los resultados en la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, que hicieron difuminar tropiezos sonados, como las eliminaciones en la fase de grupos del Mundial 2022 y la Copa América 2024.

La columna vertebral del Tricolor está bien definida: en la defensa, Johan Vásquez es el jefe; en el mediocampo, Edson Álvarez pondrá el orden; y en el ataque estarán Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Además, ahora el Vasco cuenta con el regreso del ‘Chucky’ Lozano.

Pero Japón no es cualquier rival: es el mejor combinado asiático del momento y fue el primer equipo clasificado al Mundial 2026 después de los anfitriones. Ocupa el puesto 17 en el ranking de la FIFA, solo cuatro escalones por debajo de México.

Los ‘Samuráis Azules’ son liderados por Hajime Moriyasu, un técnico que lleva desde 2018 moldeándolos en un equipo disciplinado, rápido y letal, que con su estrella, Takefusa Kubo, de la Real Sociedad, se puede convertir en un dolor de cabeza.

Para el Vasco, este partido tiene un significado especial, ya que entre 2014 y 2015 dirigió a la selección japonesa, un proyecto que acabó abruptamente; el detonante principal fue un escándalo de amaño de partidos en España.

El choque ante el seleccionado asiático no es un duelo nuevo, pues ya se han enfrentado en otras ocasiones, donde la balanza se inclina favorablemente al Tricolor. El historial mantiene un total de seis encuentros disputados a nivel Mayor. ¿El saldo? Cinco triunfos para los mexicanos y uno para los nipones, el cual ocurrió hace casi tres décadas, en un amistoso de 1996. En duelo oficiales, México nunca ha perdido ante Japón, con dos victorias en las Copas Confederaciones de 2005 y 2013.

Sigue el minuto a minuto

Selección Mexicana 08:35 PM Minuto 31:10. Cambio de México. Sale Edson Álvarez, ingresa Erik Lira

Selección Mexicana 08:34 PM Minuto 29:30. ¡Focos rojos!. Edson Álvarez va al césped y comienza a preocupar al Vasco Aguirre. Preparan su cambio.

Selección Mexicana 08:31 PM Minuto 27:00. Baja la intensidad Tras casi media hora de juego, el ímpetu de los nipones comienza a bajar, lo que le da un respiro a México, que comienza a tener mayor tranquilidad para armar jugadas.

Selección Mexicana 08:27 PM Minuto 22:17. Cabezazo de Edson Álvarez. A México le cuesta hilvanar una jugada de peligro, pero tras una serie de toques, llega un centro de Jesús Gallardo que Edson Álvarez cabecea, el balón se va por encima del travesaño.

Selección Mexicana 08:23 PM Minuto 18:35. Despierta México. Roberto Alvarado sorprende por el costado derecho y mete un centro al área chica, pero el portero Zion Suzuki se levanta en el aire parea quedarse con el esférico.

Selección Mexicana 08:18 PM Minuto 14:05. Japón vuelve a atacar. Ritsu Doan se mete hasta el área chica y bombea el balón para techar a Malagón, pero México evita que Japón abra el marcador.



Selección Mexicana 08:14 PM Minuto 10:08. Segunda amenaza de Japón De nueva cuenta disparo desde fuera del área que obliga a Luis Ángel Malagón a recostarse a su izquierda para atajar la pelota y alejar el peligro.

Selección Mexicana 08:07 PM 03:30 Primera llegada de peligro. Japón arma la primera amenaza del partido tras un disparo de media distancia de Takefusa Kubo.

Selección Mexicana 08:03 PM 00:00 Arranca el partido. Comienza el partido amistoso entre México y Japón.

Ya suena nuestro HERMOSO Himno Nacional. 🎵🤩#PorMéxicoTodo. 💚🤍❤️ — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 7, 2025

Selección Mexicana 07:56 PM 00:00 Buenas noches Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso México vs Japón. Ambas selecciones ya están en el terreno de juego