El debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte, se ha convertido en uno de los eventos más cotizados… y también más caros que se recuerden para una Copa del Mundo en México.

Desde que se confirmó que México abrirá el Mundial ante los sudafricanos, las plataformas de reventa explotaron con cifras que pocos esperaban ver en pesos mexicanos.

Los precios han superado ampliamente el valor original de los boletos oficiales, impulsados por la alta demanda y la nostalgia de revivir aquella inauguración histórica que ambas selecciones protagonizaron en 2010.

¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Sudáfrica?

Depende de la zona del Estadio Banorte, los boletos en reventa para la inauguración van desde decenas de miles hasta cifras que rozan el millón de pesos mexicanos. Por ejemplo, en zonas centrales y premium se han visto entradas listas para pagar hasta 927,429 pesos cada una, mientras que en zonas desde la parte superior los precios rondan los 70 mil pesos o más.

Incluso las áreas con experiencia premium, como el Champions Club, tienen precios exorbitantes: alrededor de 212 mil pesos o más por boleto, según cómo se ofertan en plataformas de reventa autorizadas.

La brecha entre el costo original y lo que ahora piden por las entradas es enorme. Mientras en la venta oficial los precios iban desde aproximadamente 19 mil hasta 44 mil pesos por boleto.

