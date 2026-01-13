La expectativa por el amistoso entre México y Portugal que marcará la reinauguración del Estadio Banorte el próximo 28 de marzo de 2026 estaba en su punto más alto, en buena parte por la posible presencia de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la asistencia del astro portugués ahora está en duda, y no por una lesión ni por su rendimiento… sino por una decisión del propio cuerpo técnico de Portugal.

Desde que se hizo oficial el partido que servirá como parte de la preparación de ambas selecciones rumbo al Mundial 2026, los aficionados mexicanos comenzaron a soñar con ver a CR7 en el renovado recinto del Coloso de Santa Úrsula. La preventa de boletos, impulsada por esa expectativa, fue un fenómeno: los aficionados desbordaron las plataformas y la reventa alcanzó cifras récord en zonas premium.

México vs Portugal Foto: Especial

¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugaría contra México?

De acuerdo con los reportes recientes, la presencia del cinco veces Balón de Oro no está confirmada para ese duelo amistoso. La Federación Mexicana de Futbol intentó asegurar mediante contrato la participación del portugués. Sin embargo, la Federación Portuguesa no aceptó incluir una cláusula que obligara al delantero a jugar, argumentando que esa decisión debe quedar en manos del entrenador Roberto Martínez y del cuerpo técnico.

Eso significa que, aunque el partido entre México y Portugal sigue en pie y se espera que ambas selecciones presenten a sus planteles más fuertes disponibles durante la Fecha FIFA de marzo, la presencia de Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte es una incógnita a casi dos meses del encuentro.

Con 40 años de edad y aún influyente en el futbol de Arabia, Cristiano sigue siendo un ícono global, y su llegada marcaría un antes y un después en el ambiente previo al Mundial 2026.

Conoce cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo contra oponentes mexicanos / FOTO: AP

