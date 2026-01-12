Cada vez falta menos para el arranque del Mundial 2026 y el partido inaugural entre México y Sudáfrica será el único en territorio mexicano que no se lleve a cabo en horario vespertino o nocturno.

Entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las mejores selecciones del mundo se robarán los reflectores con la actividad de grupos y fase final de la Copa del Mundo.

Cabe recordar, que los horarios los estableció la FIFA pensando en los países que protagonizan los encuentros, para que puedan contar con mayor cantidad de aficionados viendo los partidos.

A continuación, te presentamos los días, horarios y partidos que se jugarán en México en horario nocturno.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN HORARIO NOCTURNO

Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el estadio Ciudad de México

Repechaje UEFA vs. México: 24 de junio de 2026 a 19:00 horas en el estadio Ciudad de México (este será el último partido del Tri en fase de grupos)

Primer lugar del Grupo A vs. Tercer lugar del Grupo C/E/F/H/I: 30 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el estadio Ciudad de México (este partido corresponde a los dieciseisavos de final)

Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80: 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas en el estadio Ciudad de México (este partido corresponde a los octavos de final

Corea del Sur vs. Repechaje UEFA: 11 junio de 2026 a las 20:00 horas en el estadio Guadalajara

México vs. Corea del Sur: 18 junio de 2026 a las 19:00 horas en el estadio Guadalajara

Uruguay vs. España: 26 junio de 2026 a las 18:00 horas en el estadio Guadalajara

Colombia vs. Repechaje Intercontinental: 23 junio de 2026 a las 20:00 horas en el estadio Guadalajara

Repechaje UEFA vs. Túnez: 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el estadio Monterrey

Túnez vs. Japón: 20 de junio de 2026 a las 22:00 horas en el estadio Monterrey (este será el partido número mil en la historia de los Mundiales)

Sudáfrica vs. Corea del Sur: 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el estadio Monterrey

Primer lugar del grupo F vs segundo lugar del grupo C: 29 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el estadio Monterrey (este partido corresponde a los dieciseisavos de final)

