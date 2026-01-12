La historia de la Copa del Mundo está llena de partidos memorables. Goleadas, definiciones en tiempos extra o penales, y remontadas impresionantes que parecían imposibles de llevar a cabo.

Sin embargo, hay dos remontadas que destacan por encima del resto. En Suiza 1954 e Inglaterra 1966 se dieron las únicas volteretas en el marcador con un déficit de tres goles. Uno de esos partidos, incluso, terminó con 12 goles.

EL PARTIDO CON MÁS GOLES EN LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES

En Suiza 1954, Austria enfrentó al país anfitrión en cuartos de final después de ganar sus dos partidos de fase de grupos ante Escocia y Checoslovaquia. Suiza, por su parte, tuvo que forzar un desempate ante Italia por ver quién se instalaba entre los mejores del torneo.

Antes de que el partido llegue a la media hora, Suiza ya goleaba al conjunto austriaco. Robert Ballaman anotó el primer gol y Josef Hugi un doblete que marcó el 3-0 antes de los 20 minutos. Ese golpe, en lugar de noquear a Austria, la despertó. Alfred Körner y un doblete de Theodor Wagner igualaron el marcador antes de que Ernst Ocwirk convirtiera el 4-3. Alfred Körner aumentó la ventaja para los austriacos y Ballaman mandó el partido al descanso con un gol que firmaba el 5-4 al final de los primeros 45 minutos.

Al inicio de la segunda parte, Wagner anotó el 6-4 a favor de Austria, y el último gol de los locales lo anotó Hugi. Finalmente, Erich Probst convirtió el séptimo gol austriaco y el último de la tarde en el Stade de la Pontaise en Lausana. 12 goles y una remontada de infarto selló el pase de Austria a la siguiente fase.

Sin embargo, en semifinales, Alemania Federal goleó (6-1) a Austria para avanzar a la gran final, donde venció a Hungría en el recordado 'Milagro de Berna'.

LA PANTERA NEGRA BRILLA EN INGLATERRA

Antes de que naciera Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista portugués de la historia se llamaba Eusébio. Su consagración se dio en el Mundial de Inglaterra 1966, particularmente después de su brillante actuación ante la República Popular Democrática de Corea, actualmente conocida como Corea del Norte.

En cuartos de final, el favorito era el conjunto lusitano, que venía de ganar sobre Hungría, Bulgaria y Brasil, mientras que Corea, si bien eliminó a Italia en fase de grupos, vivía su debut mundialista.

En el estadio Goodison Park de Liverpool, los asiáticos tomaron por sorpresa a Portugal. Para el minuto 25, Corea ya estaba 3-0 arriba en el marcador gracias a los goles de Pak Seung-zin, Li Dong-woon y Yang Song-guk.

El despertar portugués comenzó en los pies de Eusébio y un doblete que los acercó en el marcador antes del final del primer tiempo. En el segundo tiempo anotó otros dos goles y José Augusto convirtió el último gol.

Gracias a su soberbia actuación, ya que sumó otros goles en semifinales y en el partido por el tercer lugar, la 'Pantera Negra', que años más tarde sería jugador de los Rayados de Monterrey, fue el máximo goleador del torneo con nueve goles.

