El próximo 11 de junio México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo en la historia. Los antecedentes de 1970 y 1986 son testigos de las consagraciones de leyendas como Pelé y Diego Armando Maradona, y entre tantos momentos icónicos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, considera que el mejor gol de todos los tiempos se dio en territorio azteca.

A pesar de que en México 1986, el tricolor Manuel Negrete anotó de tijera un gol fantástico contra Bulgaria, el mandatario suizoitaliano se inclinó por el segundo gol de Diego Armando Maradona a la selección de Inglaterra como el mejor gol en la historia de los Mundiales.

Lee también Mundial 2026: Cinco leyendas que podrían decir adiós al finalizar el torneo

En cuartos de final, un domingo 22 de junio, Argentina e Inglaterra se enfrentaron ante 114 mil 580 espectadores en el estadio Azteca. Con el recuerdo de la guerra por las Islas Malvinas como ingrediente extra a una rivalidad de por sí intensa, en el campo de juego se llevó a cabo uno de los partidos más recordados en la historia de la Copa del Mundo.

Minutos antes de que el 10 argentino anote el 'Gol del Siglo', Maradona ya había fabricado otra jugada icónica con la 'Mano de Dios'.

Así fue "La Mano de Dios" de Maradona / Foto: Especiales

Sin embargo, Infantino se queda con el segundo gol. Al ser consultado sobre cuál es el gol que más lo marcó, aseguró que “el segundo de Maradona contra Inglaterra”.

“No podría haber marcado un gol más bonito”, agregó Gianni, que destacó que "algunos goles son simplemente inolvidables. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió de qué se trata el futbol".

Esa tarde, el astro argentino tomó el balón en medio campo y comenzó una carrera de 53 metros hacia el área británica en la que esquivó a cinco jugadores ingleses, incluido el portero Peter Shilton, para empujar el balón al fondo de la red.

Maradona firmó el 'Gol del Siglo' ante Inglaterra en el Mundial de México 86. Foto: Especial

Lee también ¿Cuántos técnicos mexicanos han dirigido al Tri en Copas del Mundo?