El Mundial 2026 no será recordado solo por el formato más grande de la historia con 48 selecciones, y por jugarse en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo internacional también podría marcar el final de carrera en la Copa del Mundo para varias de las figuras más emblemáticas del futbol moderno.

Mundial 2026: Estas son las fechas y los horarios de TODOS LOS PARTIDOS de la Copa del Mundo. FOTO: Imago7

Lee también ¿Cuántos técnicos mexicanos han dirigido al Tri en Copas del Mundo?

¿Qué futbolistas se podrían retirar tras la Copa del Mundo?

Lionel Messi

Aunque ya hizo historia al ganar el Mundial de 2022 con Argentina y tiene récords acumulados en el torneo, este año, cuando cumpla 39 años, podría ser su última aparición bajo los focos más grandes del deporte.

Cristiano Ronaldo

El delantero portugués también podría despedirse en 2026. A sus 40 años y con cinco Mundiales en su haber, Ronaldo confirmó que esta será su última Copa del Mundo. A lo largo de su trayectoria rompió récords, se convirtió en el máximo anotador de la historia del futbol y todavía llega a la cita mundialista con la meta de los 1000 goles en la mira.

James Rodríguez

La carrera del colombiano quedó marcada por su explosión en Brasil 2014, cuando se llevó la Bota de Oro e impulsó a su selección hasta los cuartos de final. Ahora, a los 34 años, el 2026 podría ser su último gran torneo con Colombia.

James Rodríguez en festejo de gol, durante las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE

Luka Modrić

El cerebro croata, uno de los mediocampistas más admirados de su generación, ha liderado a su selección a un subcampeonato del mundo y un tercer lugar. Con 40 años, el Mundial 2026 sería el cierre de una carrera tan longeva como influyente.

El croata Luka Modric reacciona tras el último encuentro de la fase de grupos ante Italia en la Eurocopa - Foto: AP

Neymar

En Brasil cuanto menos, Neymar ha sido sinónimo de talento y goles, aunque las lesiones han obligado a constantes altibajos en su carrera. El Mundial 2026, cuando cumpla 34 años, aparece como su posible “último baile” con la camiseta canarinha, en un torneo donde intentará dejar atrás los fantasmas de ediciones anteriores.

Neymar confía en estar a tiempo para próxima Copa del Mundo 2026. FOTOS: Captura / AFP

Lee también Televisa: David Faitelson pide que no lo despidan de la compañía: "Necesito mantener a mi familia"