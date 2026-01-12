En pleno auge de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid por las figuras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, las grandes estrellas de la selección de España que militaban en los dos equipos más grandes compartían un mismo sueño: ser campeones del mundo con su país. Ese sueño se cumplió en Sudáfrica 2010 con el estadio Soccer City de Johannesburgo como escenario de la hazaña y Andrés Iniesta como actor principal.

La historia que del exmediocampista del Barcelona y ese Mundial tiene distintos ángulos que la convierten en una digna de película. Primero, porque antes de la Copa del Mundo una lesión lo había alejado de las canchas y solamente había sido parte en 20 de los 59 partidos del equipo blaugrana dirigido por Pep Guardiola. De hecho, el propio estratega reconoció que era probable que no fuera convocado al torneo de naciones más importante.

Por si fuera poco, Iniesta recibió un golpe emocional brutal tras la muerte súbita por culpa de un infarto de su amigo íntimo Dani Jarque.

“Teníamos una bonita amistad. Me di cuenta de que la mente es frágil y de que, algunas veces, no es fácil luchar contra ella. Hay veces que se te acumulan un montón de cosas”, reconoció Iniesta en una declaración recuperada por FIFA.

Sin embargo, Vicente Del Bosque confió en Iniesta y lo convocó para Sudáfrica. Ya en el Mundial, en el inesperado triunfo de Suiza (0-1) sobre la Furia Roja, Andrés sufrió una dura entrada de Stephan Lichtsteiner y lo forzó a perderse la victoria por 2-0 sobre Honduras; finalmente, el doctor del equipo logró rehabilitarlo y en el último partido de la fase de grupos contra Chile, anotó el 2-0 final.

Iniesta festeja el gol contra Chile en Sudáfrica / Foto: Captura de pantalla FIFA+

EL EMOTIVO FESTEJO DE INIESTA EN LA FINAL

Después de la consagración de España, Iniesta confesó que antes del partido contra Países Bajos "quería rendirle homenaje a Dani (Jarque) en algún momento".

Por eso mandó a hacer una camiseta especial con la frase "Dani Jarque siempre con nosotros", en honor a su amigo, misma que llamó la atención del mundo entero cuando Iniesta salió disparado hacia el córner izquierdo tras anotar el gol del primer y único título mundial de España en su historia.

Andrés Iniesta festeja el gol contra Países Bajos en Sudáfrica / Foto: Especiales

“Ese momento fue mágico. Ganar el Mundial y tener la oportunidad de marcar el gol de la victoria… no hay forma de describirlo. Rematarlo de la forma que lo hice fue un sueño. Fue historia”, describió Iniesta.

