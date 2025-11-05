La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se volverá a ver las caras con Países Bajos.

A diferencia de cuando se enfrentaron en la Fase de Grupos, en esta ocasión habrá en juego algo más importante: El boleto para la gran final del Mundial 2025.

¿Cómo fue el primer partido donde se vieron las caras México y Países Bajos?

En aquel duelo, el Tricolor derrotó a la Naranja Mecánica de manera agónica, con anotación de Citlali Reyes (87’).

A pesar de que ya saben cómo vencer al equipo europeo, Miguel Gamero aceptó que no pueden salir con exceso de confianza.

“Haber ganado no nos garantiza nada; de eso, tenemos que estar bien conscientes. Es un partido nuevo, va a ser totalmente diferente. Es un equipo muy complicado, que juega bien, y tenemos que salir con mucha concentración y con la intensidad que ha caracterizado a nuestro equipo”, sentenció el entrenador.