La Selección Mexicana Sub-20 no ha tenido suerte para sacar triunfos en sus primeros dos partidos, por lo que la clasificación está en vilo. Ante Marruecos este día se definirá su destino, donde aspira a ser segundo del Grupo C o sacar la calculadora para un hipotético pase como uno de los mejores terceros lugares.

Se espera que Gilberto Mora y compañía le pongan un alto a los marroquíes, que hasta el momento son la revelación de su sector, ya que anteriormente derrotaron a España y Brasil, con lo que aseguraron su boleto a Octavos de Final como líderes del sector.

Lee también México Sub-20: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Tri en el Mundial vs Marruecos, HOY sábado 4 de octubre

¿Qué rivales podría enfrentar México en Octavos?

México está obligado a ganar ante Marruecos si no quiere sufrir para avanzar a Octavos de Final del Mundial Sub-20 que se realiza en Chile. Una derrota significaría un rotundo fracaso, debido a que la gran mayoría de jugadores ya son experimentados en Primera División.

En el panorama de Eduardo Arce y sus dirigidos hay caminos bastante complicados en caso de avanzar a la siguiente ronda del campeonato juvenil, debido a que los posibles rivales del Tri ya están definidos.

En caso de que el combinado nacional derrote esta tarde a Marruecos, se enfrentará a los anfitriones en la antesala del quinto partido. En teoría este camino es más sencillo, debido a que los andinos apenas ganaron un partido y perdieron dos en fase de grupos, pero avanzaron segundo por menos tarjetas amarillas.

No obstante, al jugar en casa el equipo chileno podría despertar en la fase definitiva. Un empate pone en vilo a los tricolores, debido a que deberán esperar el resultado entre Brasil España, donde lo conveniente será que también igualen o uno pierda para saber si son dos o tres del sector.

En caso de ser tercero esperarán más resultados para saber si alcanzan un boleto como uno de los mejores en esa posición. De ser así, Japón, que cerró con paso perfecto la primera fase será rival o Ucrania, que sorprendió en su grupo.