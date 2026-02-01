El futbol mexicano está a punto de celebrar la llegada de un nuevo talento a La Liga del futbol españo. Obed Vargas, el prometedor mediocampista de 20 años del Seattle Sounders, se encontraría en negociaciones avanzadas con el Atlético de Madrid.

De acuerdo con información que circula en la red, las negociaciones entre el equipo del balompié español y el entorno del futbolista tricolor ya se encuentran actualmente en una negociación que casi llega a su culminación, lo que sería una gran oportunidad para el jugador mexicano de llegar a una de las Liga de elite

Cabe señalar que, Vargas ya representó inicialmente a Estados Unidos en categorías inferiores, luego de nacer en Anchorage, Alaska. pero por ser de padres mexicanos. En 2024 tomó la decisión de defender los colores de México, equipo con el que participó en el amistoso contra Panamá del mes pasado.

Su versatilidad y madurez en el mediocampo lo han convertido en uno de los jugadores jóvenes más destacados de la MLS.

¿Cómo surgió el interés del Atlético de Madrid por el mexicano Obed Vargas?

El interés del Atlético surgió durante el pasado Mundial de Clubes, cuando Seattle Sounders enfrentó al equipo colchonero. Desde entonces, el club madrileño dio seguimiento al mexicoamericano en la temporada de la MLS.

Diego Simeone dio su aval para que la directiva concretara el fichaje, con el objetivo de integrarlo al primer equipo y competir por minutos en estos seis meses previos a la Copa del Mundo.

"El talento mexicano Obed Vargas, a punto de fichar por el Atlético de Madrid! El acuerdo está en fase final. Vargas ya ha acordado los términos personales y el acuerdo podría sellarse pronto.", compartió el periodista Fabrizio Romano.

Vargas llamó la atención no solo de los colchoneros.

Según información de la red, Vargas recientemente rechazó un sondeo del América, priorizando un salto al Viejo Continente en lugar de jugar a la Liga MX.

Con contrato vigente hasta finales de año con Seattle Sounders, el traspaso representa una oportunidad clave para el mediocampista. Su nivel en la MLS y con la Selección Mexicana Sub-20 lo posiciona como opción para Javier Aguirre, quien lo contempla para pelear un puesto en la lista final de 26 jugadores rumbo al Mundial.