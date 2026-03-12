La grave lesión de Luis Ángel Malagón abrió las puertas a otro guardameta para defender la portería de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Ante este panorama, el exportero Oswaldo Sánchez expresó su postura y señaló que Carlos Acevedo debería ocupar el puesto de tercer guardameta en la convocatoria final de Javier Aguirre.

El exarquero del Tri lamentó profundamente la baja de Malagón, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera del torneo mundialista. Sánchez recordó el camino que el actual portero del Club América tuvo que recorrer para consolidarse en la primera división.

“Primero, muy lamentable lo de Ángel (Malagón), arquero de América. Me da mucho pesar por él porque es un chico que conozco desde las fuerzas básicas de mi querido Santos y que la vida le ha puesto pruebas complicadas”, comentó el exguardameta, quien también destacó las dificultades que el portero enfrentó durante su carrera antes de consolidarse en el máximo circuito.

"Todo parecía que iba a ser el titular indiscutible y hoy el Tala Rangel es el que toma la delantera y es muy lamentable lo que le pasa a Ángel", agregó.

A pesar del duro golpe que representa la baja de Malagón, Sánchez aseguró que la portería mexicana mantiene suficiente calidad para afrontar el torneo sin mayores preocupaciones. En ese contexto, consideró que Acevedo reúne las cualidades necesarias para completar la lista de guardametas.

¿Qué dijo Oswaldo Sánchez sobre Carlos Acevedo y su futuro rumbo al Mundial?

"El futbol tiene que seguir, y como consecuencia creo que la portería no debe tener problemas. Se abre la posibilidad para Carlos Acevedo, que en mi entender es el que tiene que estar ahí como tercer portero, porque es un tipo trabajador, de familia, de educación, con muchos deseos, con muchos valores, y es un gran ejemplo para los jóvenes mexicanos", sentenció Sánchez.

"Entonces en la portería mexicana nunca hemos tenido problemas en los Mundiales, entonces no veo por qué en este sí tengamos que tenerlo, yo confío plenamente en ellos", finalizó.