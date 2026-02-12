La Federación Mexicana de Futbol (FMF) continúa con los homenajes a sus ex presidentes, a quienes ven como piezas claves para ser lo que hoy son. En esta ocasión, Rafael del Castillo fue el homenajeado por parte del Comité Ejecutivo del organismo.

Tal y como fue con Enrique Borja, el presidente de la FMF de 1980-1988, recibió su playera personalizada y develó su retrato en el Salón de Presidentes, además de recibir una réplica del mismo.

Los inicios del Dr. Rafael del Castillo Ruiz con el futbol comenzaron a temprana edad, iniciando como jugador amateur. Licenciado y Doctor en Derecho por la UNAM, dedicó más de seis décadas a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Anáhuac, formando generaciones de profesionales en Derecho y Administración Pública.

Lee también Henry Martín manda mensaje al americanismo tras sus polémicas palabras

"Hace un mes iniciamos con los reconocimientos a los expresidentes de la Federación Mexicana de Futbol. Nuestra Federación nació hace casi 100 años, apenas dos años después que el Banco de México. No estamos en estas instalaciones por casualidad; estamos aquí porque hubo presidentes que confiaron, institucionalizaron y sentaron las bases. Les tocaron épocas muy distintas, pero todos generaron hitos en la construcción de esta Federación", aseguró Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF.

Rafael del Castillo con su retrato / Foto: FMF

Del Castillo Ruiz fue fundamental para que el país recibiera su segunda Copa del Mundo en 1986, dos años antes de su fin de mandato, pero también fue importante para la modernización de ciertos del modelo deportivo.

Lee también ¡Un crack más! Ídolo del Cruz Azul se integra al equipo de FOX

"Fue una pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86. Se concentró en preparar a la Selección Nacional para alcanzar la mejor actuación en nuestra historia mundialista. Entendió el futbol como un fenómeno social y cultural y supo que la Federación debía ser no solo una entidad deportiva, sino una institución al servicio del país. Fue parte de una generación que modernizó el modelo de gestión deportiva alineándolo con estándares internacionales. Impulsó la estructuración de Selecciones Menores para construir una pirámide más sólida que permitiera generar talento de manera continua".