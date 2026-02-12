A lo largo de los años, la Selección Mexicana ha "perdido" a futbolistas que podían defender la playera tricolor, pero por una u otra razón optaron por jugar para otro país.

Uno de los casos más reciente sobre esto, es lo que está pasando con Marcelo Flores. El juvenil que juega para Tigres, recibió la luz verde por parte de la FIFA para hacer el cambio de federación y ahora representar a Canadá.

Desde su etapa en la academia del Arsenal, Flores atrajo la atención de la Federación Mexicana de Futbol, pues en él veían a un prometedor futbolista para sumar al proyecto. Previo al Mundial de Qatar 2022, se hablaba sobre una gran posibilidad de ver al joven de 18 años en el equipo dirigido por Gerardo Martino, pero eso no sucedió.

Rumbo a la Copa del Mundo de 2026, parecía que Marcelo sería parte de la nueva generación mexicana; sin embargo, el talentoso joven solamente ha recibido un llamado por parte de Javier Aguirre. Ante esta situación, el ex de los Gunners decidió representar a la selección de la Hoja de Maple para buscar estar en la justa del verano.

Marcelo Flores decidió ir a Canadá para tener posibilidades de jugar el Mundial 2026. Foto: Imago7

¿Qué otros futbolistas mexicanos han jugado para otra selección?

Alejandro Zendejas

Uno de los casos más polémicos de los últimos años. El canterano de las Chivas jugó desde joven con ambas selecciones a nivel juvenil, pero con el paso del tiempo y con su gran nivel, decidió ser parte de Estados Unidos, luego de un par de convocatorias con el Tri.

William Yarbrough

El icónico portero del bicampeonato del León, arrancó su carrera en suelo mexicano, pero sus llamados era con la Selección Mexicana juvenil y fue hasta 2015 que recibió el llamado por Jurgen Klinsmann, quien lo llevó a la Copa de Oros de ese año.

Omar González

Nacido en Estados Unidos y de padres mexicanos, el zaguero central paso por Atlas y Pachuca, pero desde muy temprana edad decidió jugar para el país vecino.

Alejandro Zendejas no está descartado por Estados Unidos para jugar el Mundial 2026. Foto: Imago7

José Francisco Torres

Apodado como el 'Gringo', el futbolista tuvo paso por Pachuca, Tigres y Puebla. Su esperanza era ser llamado por México, pero ese día no llegó y decidió jugar para el equipo de las Barras de las Estrellas.

Joe Corona

Una de las figuras de los Xolos de Tijuana. Desde un principio fue considerado por Estados Unidos, con quienes buscó el pase a los Juegos Olímpicos de 2012, pero no lo logró.

Antonio López

El canterano del América tuvo participación en el primer equipo en varias ocasiones, pero lo más sorprendente fue cuando apareció en la lista de convocados de Guatemala para enfrentar a México.

Joe Corona. Fuente: Instagram @jcorona15

Roberto Nurse

Uno de los goleadores más prolíferos de la Liga de Ascenso. El nacido en México, pero de padre panameño, siempre peleaba por el título de goleo en el circuito de plata y Panamá lo llamó en 2014.

Santiago Ormeño

Su formación futbolística arrancó en el América, pero debutó con el Puebla e incluso se convirtió en refuerzo estelar de las Chivas, donde no rindió como se esperaba. Sus grandes momentos en Liga MX lo catapultaron a la Selección de Perú.