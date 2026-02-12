Javier “Chicharito” Hernández reapareció en sus redes sociales con un video que rápidamente se volvió viral y generó reacciones divididas entre sus seguidores.

El exdelantero de las Chivas, Manchester United, LA Galaxy y de la Selección Mexicana publicó en Instagram una pieza cargada de reflexión titulada: “¿Quién eres cuando nadie te ve?”, donde explora la diferencia entre su imagen como figura pública y su identidad personal.

El contenido muestra a Hernández mientras camina en la oscuridad, como metáfora de una charla introspectiva.

La secuencia inicia con una búsqueda en su teléfono móvil que repasa sus logros deportivos: máximo goleador del Tricolor, títulos en Europa y su paso por el futbol mexicano.

¿Cómo es el video donde Chicharito se pregunta quién es en realidad?

Luego, surge un diálogo interno con una versión de sí mismo. “Esto es lo que todos ven, pero ¿quién soy cuando nadie me está viendo?”, pregunta el futbolista a su reflejo.

El monólogo profundiza en la idea de que la fama construye un “personaje” necesario para sobrevivir en el reflectores. “Todos construimos un personaje para sobrevivir y tú lo hiciste muy bien. Ahora toca conocerte sin él”, responde su otro yo.

“De qué hablas, si yo soy el Chicharito, el máximo goleador de la Selección Mexicana”, vuelve a preuntarse

La confrontación concluye con: “Javier es solo un disfraz para que vivieras experiencias increíbles. Eres lo que hay detrás de Javier..."

- "Entonces, ¿quién soy yo?".

- "Solo tú puedes contestar esa pregunta”.

Este regreso llega meses después de su salida de Chivas a finales de 2025, tras fallar un penal clave en la liguilla del Apertura que eliminó al equipo en cuartos de final ante Cruz Azul. Desde entonces, Hernández ha mantenido publicaciones de reflexión y motivación, y hasta de humor sobre aquel error que dejó fuera a las Chivas del torneo pasado.

¿Cómo fueron las reacciones de sus seguidores?

"El soñador del sueño", respondió su excompañero Alan Mozo, "Eres un gran ser humano, ejemplo de deportista y buen amigo!!! Para los que te conocemos … un corazón enorme!!!", comentó el actor Sebastián Rulli.

Mientras que otros usuarios tuvieron algunas reacciones divididas: "Ya te perdimos Chicharito", "Estaban más perros los reels para las rucas", "Que bueno fue vivir tu mejor etapa como Chicharito", "El máximo goleador, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia y un humano como todos nosotros, te amo ídolo" y "Alguien ayúdelo por favor".