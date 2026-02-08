Cada vez son menos los días para que el balón comience a rodar en la Copa del Mundo 2026, donde la afición mexicana espera con ansias una buena actuación de la Selección de Javier Aguirre.

El Vasco tiene la misión de completar la lista de final de 26 jugadores para disputar por lo menos los partidos ante Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

Luego de los partidos ante Panamá y Bolivia, donde el cuadro tricolor tomó una bocanada de oxigeno con dos triunfos luego de un cierre de 2025 para el olvido sin lograr ganar en seis duelos, ahora el equipo mexicano se alista para disputar un amistoso ante Islandia en el Estadio Corregidora pactado para el 25 de febrero.

El encuentro será de preparación rumbo al Mundial 2026, enfocado en familiarizar al equipo con estilos de juego europeos, pero al no ser Fecha FIFA, Javier Aguirre solo podrá convocar a jugadores de la Liga MX.

Aunque aún faltan algunos días para conocer la convocatoria oficial para este partido, las listas previas de Aguirre (como la de enero para Panamá y Bolivia) se centraron en elementos de la Liga MX, con énfasis en Chivas (que aportó 8 jugadores), América, Cruz Azul y otros clubes, lo que da una ligera idea de quienes podrían ser los jugadores que podría tener el vasco en su lista.

¿Qué jugadores podrían estar en la lista de Aguirra para enfrentar a Islandia?

Basado en declaraciones de Aguirre, el técnico del Tri tendría ya definida en un 80 por ciento la lista de jugadores que irían a la justa mundialista por lo que ahora buscaría probar a jugadores que tenga duda o hacer ajustes finales antes de la Fecha FIFA de marzo con Portugal y Bélgica.

En la portería podría rotar o confirmar a Carlos Acevedo (Santos), ya que compite por el tercer lugar con Malagón y Rangel como principales y ante la sombra de Memo Ochoa, quien no deja de estar en los rumores.

En la zaga podrían tener minutos Ramón Juárez o más podría poner a pruebas a jóvenes como Denzell García, Everardo López o Brian Gutiérrez.

En la zona media y ofensiva, podría dar oportunidad a extremos o delanteros locales en busca de un lugar, como Diego Lainez.