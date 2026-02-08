La Selección Mexicana enfrenta una crisis de lesiones a menos de 122 días del arranque del Mundial 2026, donde el Tricolor inaugurará el torneo ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Javier Aguirre monitorea de cerca las recuperaciones para definir su lista final.

La Copa del Mundo representa el sueño máximo para cualquier futbolista: el escenario donde se forjan leyendas, se miden contra los mejores y un gran rendimiento puede cambiar carreras para siempre.

Por eso, estar al cien por ciento físicamente resulta crucial para integrar la lista definitiva de Javier Aguirre y brillar en el Mundial 2026, que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el panorama actual complica los planes del técnico.

El Tricolor se ubica en el Grupo A junto Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

Aguirre ha señalado que ya cuenta con alrededor del 80 por ciento de su plantilla, lo que deja cinco o seis plazas abiertas.

Los partidos amistosos servirán para afinar decisiones, pero las lesiones obligan a esperar evoluciones médicas.

Estas bajas generan preocupación entre aficionados y especialistas, ya que varios son habituales en el esquema del "Vasco".

¿Cuántos jugadores del Tricolor están lesionados actualmente?

En total, actualmente hay ocho futbolistas de la Selección Mexicana lesionados, con tiempos de recuperación variados que ponen en riesgo su participación:

Luis Chávez (Dinamo Moscú): rotura de ligamento cruzado, regreso proyectado para junio 2025.

Rodrigo Huescas (Copenhague): rotura de ligamentos, octubre 2025.

César Huerta (Anderlecht): pubalgia, noviembre 2025.

Santiago Giménez (Milan): lesión en el tobillo, diciembre 2025.

Jesús Orozco (Cruz Azul): luxación en el tobillo, diciembre 2025.

Alexis Vega (Toluca): limpieza articular, enero 2026.

Gilberto Mora (Tijuana): pubalgia, enero 2026.

Israel Reyes (América): lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior, enero 2026.

El cuerpo técnico mantiene optimismo, pero la enfermería tricolor exige máxima disciplina en rehabilitaciones. El tiempo apremia para que estos elementos regresen y peleen por un boleto a la cita más importante del futbol.