Las transmisiones del Super Bowl y de la Serie Mundial perdieron su encanto especial desde que los ‘Tres Amigos’ —Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra— se separaron y dejaron de narrar juntos en las pantallas de Televisa.

Durante décadas, esta tríada conquistó el cariño del público gracias a su química impecable, profundo conocimiento deportivo y dosis de humor que convertían cada partido en un espectáculo entretenido.

Fue el 6 de marzo de 2024, cuando Pepe Segarra anunció su salida de Televisa tras 42 años de trayectoria.

Lee también Christian Martinoli: Revelan gravedad de su enfermedad ¿Por qué faltó al Mazatlán vs Chivas?

A través de sus redes sociales escribió en su momento: "Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen".

Su partida marcó el fin de una relación que inició en 1986, durante el Super Bowl XX, cuando los Bears aplastaron 46-10 a los Patriots. Desde entonces, los Tres Amigos narraron 32 Super Bowls y 26 Clásicos de Otoño de las Grandes Ligas.

La razón principal de su marcha fue su pasión por el beisbol de Grandes Ligas, que Televisa dejó de transmitir en 2022. Segarra optó por Fox Sports para seguir cubriendo jonrones y strikes.

Sin embargo, la situación ha cambiado con el tiempo: en los últimos meses Fox Sports México ha enfrentado una salida masiva de talentos y ha perdido perdió derechos clave, lo que ha generado especulaciones sobre un posible retorno a Televisa.

¿Pepe Segara regresará a Televisa para reintegrar a los 'Tres Amigos'?

Recientemente, en el podcast ‘Al volante’ con el Escorpión Dorado, Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schultz abordaron el tema.

Enrique Burak explicó: "Lo de Pepe es muy sencillo, nosotros dejamos de transmitir beisbol y a Pepe lo que más le gusta es beisbol y se presentó otra oportunidad y una feria, entonces se fue para allá (Fox Sports)".

Luego, Memo Schultz soltó: "Vuelven las estrellas y vuelve la gente". El Escorpión Dorado captó la frase al instante y adelantó: "¡En Exclusiva: Memo Schultz va a renunciar y van a traer a Pepe!".

Las risas de los tres comentaristas no despejaron las dudas entre los aficionados. Aunque estas palabras no confirmaron el posible retorno, sí avivaron la ilusión de los seguidores de beisbol y futbol americano que esperan con ansias el regreso de esta legendaria tripleta.

¿Se dará el regreso de los Tres Amigos? Sólo el tiempo lo dirá...