La Selección Mexicana es sinónimo de perseverancia en el escenario mundial. Independientemente de los resultados que ha obtenido, el Tri cuenta con 17 participaciones en Copas del Mundo hasta Qatar 2022,

Con ello, el representativo nacional se ubica como el quinto equipo con más presencias históricas, solo por detrás de potencias como Brasil (22), Alemania (20), Italia y Argentina (18 cada una).

Lee también: Emilio Azcárraga reacciona en redes tras la alianza de América con General Atlantic

México fue anfitrión en 1970 y 1986, y lo será nuevamente en 2026, compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá, en lo que marcará su tercera vez como sede.

Solo ha faltado en cinco ediciones: no clasificó a Italia 1934, Alemania 1974 y España 1982; renunció a la eliminatoria de Francia 1938, y fue sancionado por FIFA en 1990 tras el escándalo de los "cachirules".

¿Cuántos goles en contra acumula el Tricolor en las historia de los Mundiales?

En el terreno de juego, el Tri ha disputado 60 partidos, con 17 victorias, 15 empates y un saldo goleador de 62 anotaciones a favor y 101 en contra.

En el rubro individual, Antonio 'La Tota' Carbajal se ubica como uno de los porteros de la Selección Mexicana que más goles recibió en la historia de la Copa del Mundo.

El exportero participó en cinco Copas del Mundo, donde se convirtió en un arquero constante debajo de los tres palos del Tri, sin embargo esa frecuencia provocó que su cuota de goles recibidos fuera una de las más altas. Jugó 11 partidos, recibió 25 goles, más tarde fue nombrado por la FIFA como mejor portero de Concacaf del siglo XX.

Actualmente, existen muchas dudas sobre quién será el portero titular del combinado de Javier Aguirre, y uno de los nombres que sobresalen es el de Guillermo Ochoa, cancerbero que haría historia al viajar a su sexta Copa del Mundo.

Paco Memo, también registra 11 partidos disputados con México en los Mundiales, pero su cuota de goles recibidos es de 12.

El ahora arquero del AEL Limassol brilló especialmente en Brasil 2014 y Qatar 2022, donde detuvo un penal a Robert Lewandowski.

Jorge Campos, en su momento, recibió 11 dianas; Óscar Bonfiglio recibió 10 en un sólo Mundial, el de 1930; y Óscar Pérez permitió nueve.

Oswaldo Sánchez recogió el balón en las redes en cinco ocasiones, misma cifra que Salvador Mota en 1954; Ignacio Calderón recibió siete, y a Pablo Larios le metieron dos.

Pilar Reyes y Pedro Soto recibieron seis cada uno, mientras que Isidoro Sota en 1930 permitió tres.