El Club América abrió un nuevo capítulo en su historia al anunciar una alianza estratégica con el fondo de inversión global General Atlantic.

Este movimiento busca acelerar el crecimiento e innovación del club, manteniendo el control mayoritario en manos de la familia Azcárraga.

Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo y accionista mayoritario, reaccionó en su cuenta de X con un emotivo mensaje que resalta la continuidad de la identidad americanista.

¿Cuál fue el mensaje de Emilio Azcárraga ante la alianza de América con General Atlantic?

"El América de siempre, listo para el futuro", comenzó la redacción del directivo del equipo de Coapa para explicar a los usuarios de las redes y en especial a los aficionados azulcrema lo que viene para el equipo de Coapa.

"El Club América no se explica sin su gente. Se explica con historias, con recuerdos, con días y noches inolvidables y con una pasión que se hereda de generación en generación. Es una historia escrita en la tribuna, en la cancha y en cada rincón donde late el americanismo", agregó.

"Hoy, el América abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia. Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente. Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza", detalló Azcárraga Jean.

Pero eso no fue todo, también explicó lo que sucederá con el Estadio Azteca, hoy Banorte, que el próximo mes de junio se convertirá en el inmueble que albergara tres inauguraciones de la Copa del Mundo.

"El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas alegrías y noches memorables, se está transformando para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados, comodidad, más cercanía y más momentos para recordar. Un estadio que tiene alma y corazón, honra su historia y que, muy pronto, volverá a ser el centro del futbol mundial por tercera vez al recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026", escribió.

Finalmente, el mensaje que llena de ilusión a los americanistas es la que lanzó casi al final del comunicado, donde afirma que esta alianza no modificará la esencia del club, por el contrario, impulsará su grandeza y buscarán llevar más títulos a sus vitrinas.

"Es una promesa de seguir luchando por campeonatos, de seguir llenando el estadio de emoción, de seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo. Juntos, como siempre, todos juntos", finalizó.