La Selección Mexicana está a menos de seis meses de inaugurar la Copa del Mundo de 2026 ante Sudáfrica en el estadio Azteca.

El Tricolor disputará su primer partido del siguiente Mundial el 11 de junio contra los Bafana Bafana; después jugará con Corea del Sur y cerrará la Fase de Grupos ante Dinamarca/Irlanda/Macedonia del Norte/República Checa.

El equipo de Javier Aguirre tendrá la obligación de ofrecer una actuación más que digna al ser una de las tres anfitrionas de la justa mundialista, junto con Canadá y Estados Unidos.

Lee También Selección Mexicana: ¿Cuándo serán los primeros partidos del Tricolor en 2026?

Sin embargo, en el último semestre, no logró obtener los resultados esperados y dejó más dudas que certezas por su funcionamiento.

En sus últimos seis partidos, la Selección Mexicana no sumó una sola victoria, al perder con Colombia y Paraguay y empatar con Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay.

Los cuestionamientos para el Tri de Javier Aguirre se generaron tanto en la parte defensiva como ofensiva, ya que, en su racha negativa, recibió nueve goles y apenas pudo marcar cuatro.

Por tal motivo, la preocupación en el entorno es bastante, de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Tanto en la portería como en la delantera, todavía no es 100% seguro quién ocupará la titularidad, aunque Luis Malagón y Raúl Jiménez, respectivamente, han tomado la delantera.

El Lobo de Tepeji ha logrado mantenerse en la Premier League y, a pesar de que no atraviesa su mejor etapa como goleador, sigue teniendo mucha actividad y su experiencia le permite tener ventaja sobre Santiago Giménez, quien tampoco vivía un buen momento y que tuvo que ser operado, por lo que se desconoce cómo regresará.

El centrodelantero del Fulham vivirá su cuarta experiencia en un Mundial con la Selección Mexicana, por lo que las esperanzas de las anotaciones estarán puestas sobre él.

Lee También Selección Mexicana: La FIFA compartió el último Ranking de 2025 ¿En qué lugar quedó el Tricolor?

¿Cuántos goles ha marcado Raúl Jiménez con Selección Mexicana en Copas del Mundo?

Raúl Jiménez ha disputado tres ediciones de la Copa del Mundo con la camiseta del Tricolor: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

En total, el Lobo de Tepeji ha jugado seis de los 11 partidos en los que tuvo la oportunidad de hacerlo con el Tricolor.

El exfutbolista del Atlético de Madrid apenas ha podido ver acción en 116 minutos, a lo largo de la media docena de encuentros.

Sin embargo, Raúl Jiménez no ha sido capaz de marcar un solo gol con la Selección Mexicana en los tres Mundiales, en los que ha aparecido.

Lee También Ricardo Peláez asegura que Ochoa será convocado para el Mundial: "Te garantizo que va a estar"