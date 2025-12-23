¿Una millonada? Esto pagó Adidas para utilizar la Piedra del Sol en playera de la Selección Mexicana

Hace un par de meses, la Selección Mexicana presentó de manera oficial su playera para el Mundial de 2026 que fue fabricada por Adidas y cuenta con el detalle de tener la Piedra del Sol en el frente, pero para usarla, la marca alemana tuvo que pagarle al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El nuevo jersey del cuadro tricolor hizo que la afición recordara el icónico uniforme utilizado en la Copa del Mundo de 1998, aunque también generó opiniones divididas por ser una "copia" de esa mítica playera.

Al ser anfitrión de la próxima justa mundialista, la marca alemana tenía la gran tarea de fabricar un jersey que estuviera a la altura y por ello decidió usar esta icónica pieza arquitectónica mexicana.

Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay. FOTO: Imago7

¿Cuánto pagó Adidas para usar la Piedra del Sol en playera de México?

De acuerdo con ESPN, la marca de las tres líneas recibió autorización por parte de la INAH tras haber desembolsado 41 mil 265 pesos y de esta forma tener la libertad de plasmar la imagen del la pieza sobre el jersey de México para el Mundial de 2026.

Gracias a ese pago, Adidas también podrá generar gorras, playeras, uniformes, chamarras, bufandas, calzados y sombreros que cuenten con la Piedra del Sol.

¿Cuáles son los precios de las playera de México del Mundial 2026?

El costo en versión de jugador será tres mil pesos, mientras que la versión aficionado tendrá un valor de mil 999; el jersey de arquero tendrá un costo de mil 999 y manga larga tres mil 199.