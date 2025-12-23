Con un sueldo de más de 400 millones de dólares al año, Cristiano Ronaldo busca en qué invertir, y es por eso que junto a su prometida, Georgina Rodríguez, decidieron compras dos villas de lujo ubicadas en pleno Mar Rojo.
Estas propiedades son parte del proyecto 'The Red Sea Residences', impulsada por Ritz-Carlton Reserve Residence. La única manera de llegar a este exclusivo y lujoso lugar es por medio de barco o hidroavión.
La compra de ambas villas se vio impulsada por la tranquilidad y la desconexión que existe de la vida cotidiana, al menos así lo expresó el astro portugués tras adquirirlas.
"El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos".
¿Cuánto pagó Cristiano Ronaldo por estas dos villas?
El portugués y su prometida adquirieron dos propiedades en este exclusivo complejo; una cuenta con tres habitaciones para pasar tiempo en familia y la otra posee solamente dos cuartos en búsqueda de la intimidad.
De acuerdo con reportes de la prensa internacional, CR7 habría desembolsado alrededor de 7 millones de libras (3.5 por cada una), lo que equivale a 75.5 millones de pesos, según el tipo de cambio actual.
"Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de The Red Sea Residences. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza. Esperamos ayudarles a descubrir todo lo que The Red Sea Residences tiene para ofrecerles", expresó John Pagano, director ejecutivo del Grupo Red Sea Global.