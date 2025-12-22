André-Pierre Gignac ha sido una de las figura consentidas para los Tigres. El delantero francés no solo se convirtió en el máximo goleador histórico del club, hasta el momento, con 216 goles, superando récords legendarios como el de Tomás Boy, sino que también impulsó una era dorada de éxitos en el club universitario.

Su impacto inmediato se vio desde el torneo Apertura 2015, donde anotó goles clave y a partir de entonces contribuyó con varios títulos de Liga para el equipo de la UANL, entre ellos cinco de Liga MX, así como una Concachampions, entre otros; por lo que se consolidó como el líder y el referente del equipo regiomontano.

A sus 40 años, Gignac es un elemento clave dentro y fuera de la cancha, donde aporta experiencia, asistencias y motivación a sus compañeros.

Recientemente, el delantero francés sufrió junto con su equipo el haber pedido la final del torneo Apertura 2025, tras una emocionante y larga tanda de penaltis en el Nemesio Díez ante el Toluca.

¿Por qué motivo Gignac hizo 'ruido' en Boca Juniors?

Sin embargo, más allá de sus logros y derrotas, recientemente el delantero de Tigres causó revuelo con unas imágenes que se filtraron en las redes sociales, donde aparece jugando una 'cascarita' vistiendo el uniforme del Boca Juniors.

El hecho desató bastante 'ruido' entre los aficionados del futbol, incluso fuera de la Sultana de Norte, especialmente en Argentina, donde los fanáticos xeneizes se ilusionaron al ver al goleador con el uniforme de Boca

Y es que no es ningún secreto que en el pasado la directiva de Boca Juniors ha buscado al Bomboro, pero por distintas razones no se dio el movimiento.

Al ser visto con el uniforme de Boca y enfundado en la playera de Juan Román Riquelme, algunos medios argentinos y aficionados no pudieron evitar imaginar al jugador francés como jugador del equipo argentino.