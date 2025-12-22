Neymar Jr. se sometió a una artroscopia en su rodilla izquierda este lunes 22 de diciembre para reparar una lesión en el menisco medial, procedimiento realizado por el médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar.

La cirugía, descrita como exitosa por el Santos, permitirá al jugador iniciar inmediatamente la rehabilitación, con un tiempo estimado de baja de al menos un mes, lo que lo mantendría fuera hasta febrero de 2026.

Esta intervención busca resolver problemas persistentes en su rodilla, que ha sido afectada por múltiples lesiones en los últimos años.

Lee también: Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre la polémica que lo ligaba a la futbolista Tatiana Flores

El principal objetivo de Neymar con esta operación es llegar en óptimas condiciones físicas a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Neymar llegará a tiempo a la cita del próximo mes de junio para el arranque del Mundial 2026?

A pesar de no haber sido convocado aún por el seleccionador Carlo Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo de 2025 y ha priorizado jugadores en buen estado físico, el astro brasileño se muestra convencido de formar parte del equipo.

Recientemente, en un concierto en São Paulo, declaró que Brasil hará "lo posible y lo imposible" por ganar el sexto título mundial y lanzó un mensaje directo a Ancelotti pidiéndole ayuda para lograrlo. "En julio, pueden cobrármelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!", manifestó.

Desde su regreso al Santos en enero de 2025, Neymar ha enfrentado numerosas lesiones que limitaron su continuidad, jugando solo alrededor de 28 partidos con 11 goles y 4 asistencias.

Sin embargo, fue decisivo en la recta final de la temporada, contribuyendo clave para evitar el descenso del club a segunda división. Su contrato actual expira el 31 de diciembre de 2025, pero las negociaciones para una renovación hasta al menos el Mundial de 2026 están avanzadas, con el club expresando optimismo por su continuidad.

Aunque las recurrentes lesiones representan un obstáculo significativo y Ancelotti ha enfatizado la necesidad de intensidad física para el torneo, la cirugía reciente y la posible extensión contractual en Brasil podrían facilitarle a Neymar ganar ritmo competitivo en los próximos meses.

Con seis meses por delante hasta el inicio del Mundial, su presencia en la convocatoria final dependerá de una recuperación exitosa y un rendimiento convincente que convenza al técnico italiano.