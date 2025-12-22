El exfutbolista brasileño Dani Alves está a punto de escribir un nuevo capítulo en su carrera. A los 42 años, el ganador de múltiples títulos con clubes como Barcelona, Juventus y PSG prepara su retorno a los terrenos de juego después de más de dos años de ausencia forzada por un proceso judicial en España.

Alves se mantuvo alejado del futbol desde enero de 2023, luego de ser jugador de los Pumas y tras ser detenido acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona.

Y es que hay que recordar que el brasileño se vio involucrado en un caso que ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2022, tras su participación en el Mundial de Qatar con Brasil y antes de reincorporarse a Pumas.

Permaneció 14 meses en prisión, salió en libertad condicional en marzo de 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros y, finalmente, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que anuló la condena inicial por inconsistencias en las pruebas.

Desde su liberación, Alves adoptó un perfil bajo, alejado de los focos. En las últimas semanas, imágenes lo mostraron predicando en una iglesia evangélica de Girona.

¿Cuál es el plan de Dani Alves de volver a las canchas de futbol?

Ahora, según reporta ESPN Brasil, Alves se encuentra enfocado en la adquisición del SC São João de Ver, un club portugués de tercera división.

Respaldado por un grupo de inversores brasileños, el exlateral derecho se convertirá en máximo accionista del equipo con sede en Aveiro.

El proyecto no se limita a la propiedad: Alves planea firmar como jugador y disputar los últimos seis meses de su carrera.