El futbol mexicano vive un momento muy emotivo luego de la confirmación del retiro de una de las leyendas que le dieron color a la historia del balompié nacional y de la Selección Mexicana.

El hecho fue a dado a conocer por esta figura legendaria a través de una conferencia de prensa, donde compartió su sentir, su decisión y sus reflexiones luego de una trayectoria plagada de grandes triunfos y satisfacciones.

A pesar de decidió poner punto final a su etapa como futbolista profesional, también aclaró que tratará de mantener el vínculo con el deporte de sus amores, aunque no detalló qué tipo de faceta será la que desempeñará en el futuro.

"Dejo oficialmente el futbol profesional. Sé que no es un adiós", expresó durante la conferencia de prensa por momentos con la voz entrecortada.

¿Quién es la leyenda de la Selección Mexicana que anunció su retiro de las canchas?

Se trata de la ya exfutbolista de las Tuzas del Pachuca, Mónica Ocampo, quien luego de tomar su decisión se mostró orgullosa de lo que ha logrado a lo largo de su traycetoria, tanto a nivel de clubes, como con la Selección Mexicana.

De hecho, uno de los momentos más destacados en la carrera de Ocampo ocurrió en la Copa del Mundo Femenil de Alemania 2011, cuando se robó los reflectores al marcar un golazo ante el combinado de Inglaterra, y a la postre fue considerado como uno de los mejores tantos en la historia de los Mundiales.

Fue en la primera fase del certamen, cuando Mónica Ocampo recibió el balón en tres cuartos de cancha y se perfilo para sacar un potente disparo de pierna derecha ante la mirada de una defensora.

🇲🇽 Hace 13 años, Mónica Ocampo escribía historia con este golazo. 🤩@MiSeleccionFem | #FIFAWWC pic.twitter.com/wfTHpuBjDy — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2024

El balón tomó dirección hacia el marco del equipo inglés y se incrustó por el ángulo superior derecho, que dejó sin oportunidad a la guardameta rival. Con este tanto, su nombre quedó grabado en la historia del balompié mundial y del Tricolor femenil, ya que la FIFA reconoció el gol como uno de los mejores en 2019.

"Estoy muy orgullosa de lo que logré dentro del campo ya ahora toca sumarme a lo que puedo lograr afuera", comentó en su despedida. "El futbol para mí ha sido una gran parte de mi vida. En la cancha he conocido lo que es la disciplina, lo que es nunca rendirme, he formado carácter y he conocido lo que es la resiliencia".