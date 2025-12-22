Este lunes 22 de diciembre, la FIFA publicó la última actualización del Ranking Mundial correspondiente a 2025, apenas unas semanas después del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

La clasificación presentó pocos movimientos debido a la escasa actividad internacional en el cierre del año.

No hubo cambios en los primeros 33 lugares del listado, por lo que España se mantiene como líder absoluta, seguida de Argentina y Francia en el podio.

El top mundial permanece inalterado, con las potencias europeas y sudamericanas dominando las posiciones de privilegio. Esta estabilidad refleja la pausa competitiva en el calendario internacional durante los últimos meses.

En el ámbito regional, Concacaf cierra el año con Estados Unidos como la mejor selección de la zona. El combinado dirigido por Mauricio Pochettino termina 2025 en la posición 14 del ranking FIFA, consolidándose como la referencia de la confederación en las últimas dos actualizaciones.

¿En qué lugar se ubica dentro de la ultima actualización del Ranking de la FIFA?

Finalmente, la Selección Mexicana cierra el 2025 en la posición 15 del Ranking FIFA, sin variaciones respecto a la actualización del 20 de noviembre.

El Tricolor de Javier Aguirre escaló cuatro lugares a lo largo del año, partiendo desde el puesto 19 con el que inició 2025.

El recorrido del equipo mexicano incluyó mejoras significativas: en abril subió al 17, alcanzó su mejor marca en julio con el 13, y aunque tuvo leves retrocesos en septiembre y noviembre.