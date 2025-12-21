La Selección Mexicana es sinónimo de perseverancia en el escenario mundial. Independientemente de los resultados que ha obtenido, el Tri cuenta con 17 participaciones en Copas del Mundo hasta Qatar 2022,

Con ello, el representativo nacional se ubica como el quinto equipo con más presencias históricas, solo por detrás de potencias como Brasil (22), Alemania (20), Italia y Argentina (18 cada una).

México fue anfitrión en 1970 y 1986, y lo será nuevamente en 2026, compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá, en lo que marcará su tercera vez como sede.

Solo ha faltado en cinco ediciones: no clasificó a Italia 1934, Alemania 1974 y España 1982; renunció a la eliminatoria de Francia 1938, y fue sancionado por FIFA en 1990 tras el escándalo de los "cachirules".

¿Cuántos goles a favor acumula el Tricolor en las historia de los Mundiales?

En el terreno de juego, el Tri ha disputado 60 partidos, con 17 victorias, 15 empates y un saldo goleador de 62 anotaciones a favor y 101 en contra.

En el rubro individual, Luis Hernández y Javier "Chicharito" Hernández comparten el trono como máximos goleadores mexicanos en Mundiales, con cuatro dianas cada uno.

Pero más allá de los números, el legado del Tricolor brilla en goles que trascienden el marcador.

La tijera de Manuel Negrete ante Bulgaria en 1986 es considerada una de las anotaciones más bellas en la historia de los Mundiales. Otros inolvidables: el cabezazo de Jared Borgetti a Italia en Corea-Japón 2002, superando a Paolo Maldini y Gianluigi Buffon; y el potente disparo de Giovani dos Santos contra Países Bajos en Brasil 2014, que ilusionó con una remontada épica.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, donde México inaugurará el torneo en el Estadio Azteca, la afición sueña con sumar más goles a esta rica historia y, por fin, romper el techo de los cuartos de final.