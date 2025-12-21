El mediocampista del Seattle Sounders y de la Selección Mexicana, Obed Vargas, ha cerrado un 2025 inolvidable con un reconocimiento internacional de alto nivel.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS) lo incluyó en su ranking de los mejores jugadores Sub 20 del año.

El joven nacido en Alaska, quien decidió representar a México pese a haber jugado previamente en categorías inferiores con Estados Unidos, se ha convertido en una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Su consolidación como titular indiscutible en la MLS, sumada a sus destacadas participaciones en el Mundial de Clubes con los Sounders y en la Copa del Mundo Sub 20 con el Tri, lo pusieron en el radar global.

Gracias a su gran temporada, llena de solidez en el medio campo, visión de juego y aportes clave en competiciones de élite, Vargas acumuló los puntos necesarios para figurar entre las estrellas juveniles más destacadas del planeta.

¿Qué posición ocupa Obed Vargas en el ranking IFFHS Sub 20 de 2025?

El mexicano se ubicó en el décimo lugar con tres puntos, en una lista dominada por Lamine Yamal (FC Barcelona), quien arrasó en la votación.

El Top 10 queda de la siguiente manera:

Lamine Yamal (FC Barcelona) / 233 puntos Désiré Doué (PSG) / 90 puntos Estevão (Chelsea) / 50 puntos Arda Güler (Real Madrid) / 30 puntos Pau Cubarsí (FC Barcelona) / 19 puntos Kenan Yildiz (Juventus) / 10 puntos Warren Zaïre-Emery (PSG) / 7 puntos Franco Mastantuono (Real Madrid) / 5 puntos Rodrigo Mora (Porto) / 4 puntos Obed Vargas (Seattle Sounders) / 3 puntos

Este logro no solo resalta el talento de Vargas, sino que también abre puertas para un posible salto a Europa en el futuro cercano, consolidándolo como uno de los mayores orgullos del futbol mexicano en la categoría juvenil, junto con Gilberto Mora.