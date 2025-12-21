Marco Antonio Ortiz, conocido popularmente como el 'Gato' Ortiz, es un árbitro mexicano de la Liga MX que ha dirigido partidos importantes, incluyendo finales de Liga y torneos internacionales.

Sin embargo, su labor como silbante del futbol mexicano, ha estado marcada por decisiones controvertidas que lo han colocado en el centro de de las polémicas constantes.

La principal polémica asociada al 'Gato' Ortiz está ligada al América, equipo al que se le acusa de favorecer con sus marcaciones.

Y es que el colegiado ha señalado penales a favor de las Águilas en partidos clave.

Actualmente el árbitro compartió una publicación personal en su cuenta de Instagram, donde los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de para darle con todo al árbitro de la Liga MX.

¿Qué fue lo que compartió el 'Gato' Ortiz en su cuenta de Instagram?

El silbante compartió en Instagram una imagen junto a su pareja para presumir que renovó sus votos matrimoniales luego de nueve años de relación; sin embargo, los usuarios entontraron el pretexto perfecto para bromear en torno al árbitro y su pasado en relación con las Águilas.

"Nos unimos en matrimonio el 8 de octubre de 2016, y hoy, después de 9 años de camino, elegimos renovar nuestro matrimonio (no es que algún día haya terminando, pues ya son 10 años juntos), guiados por la fe, la humildad y el amor que ha sido probado y fortalecido a través de muchos retos.

"No es empezar de nuevo desde cero, es volver a mirarnos con el corazón renovado y decir Sí con mayor conciencia y con mejores prácticas. Este momento cobra un significado aún más profundo porque el pasado 11 de diciembre 2025 también fue tu cumpleaños amor y no pude estar presente por segunda ocasion debido a las finales que se han jugado en ese dia, pero Gracias a Dios que podemos contarlo juntos hasta hoy", escribió el nazareno de forma emotiva.

Pero no contaba con que los usuarios comenzarían a bromear con publicación, por lo que se vio obligado a restringir los comentarios de su publicación.

“Ya estaba casado con el América y ahora es bígamo”, “La boda pagada por el señor Emilio Azcárraga por los penales al América”, “Su mejor jugador de las wilas, el tetracampeón”, “Con el patrocinio de Telerrisa”, fueron algunos de los comentarios lanzados por los usuarios de la plataforma X.