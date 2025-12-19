En el marco del 63 aniversario de la Arena Naucalpan, Shocker sufrió una dolorosa derrota al perder su cabellera ante DMT Azul en una lucha en jaula.

La contienda, que también involucró a Hellboy y Chessman, puso en riesgo máscaras y cabelleras.

El formato eliminó a los participantes que escapaban de la jaula, dejando finalmente a DMT Azul y Shocker como los últimos contendientes.

Tras un intenso intercambio de golpes y llaves, DMT Azul sometió al Mil Por Ciento Guapo con un nudo dejó sin respuesta a Shocker, permitiendo al enmascarado escapar y consagrarse como vencedor.

Este resultado representa el segundo revés de Shocker ante DMT Azul, ya que este enmascarado rival fue con quien ya había tenido un accidente años atrás que le provocó graves daños en la mandíbula y le dejó secuelas visibles en el rostro.

¿Qué dijeron ambos luchadores tras la contienda?

"Yo crecí viendo tus luchas, tanto así, que vi y me enamoré de cómo te ganó mi hermano, mi gran amigo Mr. Niebla, y hoy se repite esa gran hazaña en honor a él; mientras vivas en nuestros corazones, te seguiremos recordando. Shocker, hoy fuiste mi rival, pero reconozco que fuiste mi profesor y un gran luchador, así que te respeto. ¡Gracias, Shocker!", expresó el ganador mientras procedía a rapar a Shocker ante el público.

"Mira, con todo respeto, eres el mejor rival, qué bueno que te tocó a ti enfrentarme a mí, ¿y sabes qué? Delante de todos estos bola de nacos, ¡porque es lo que son! Unos pin... nacos; donde sea, sigo siendo el Mil Por Ciento Guapo", dijo Shocker.