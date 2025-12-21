Guadalajara recibió este sábado una edición muy especial de Guerra de Titanes, evento de Triple A que fue producido por la WWE, con la participación durante toda la función de elementos de la empresa estadounidense.

En una de las luchas más esperadas, Laredo Kid defendió su título Crucero de AAA ante Jack Cartwheel y Je’Von Evans, este último una de las promesas más importantes de la compañía dirigida por Triple H, que ya ha tenido participación en los shows estelares.

Lee también Cristiano Ronaldo y los espectaculares zapatos que usará en la Copa del Mundo de 2026

Con su calidad y talento, Je’Von Evans regaló movimientos que se llevaron los aplausos de los aficionados, quienes, después de algunos minutos, vieron al mexicano retener su cinturón.

La presencia en tierras tapatías del espectacular gladiador vivió un momento que se volvió viral en redes sociales: minutos antes de subir al ring, recibió de la mano de un aficionado una camiseta personalizada de Chivas.

Lee también Eduardo 'Chofis' López reaparece en la talacha y recibe críticas por su físico

Evans, quien portó la indumentaria con el número uno en la espalda, tardó poco en despreciar la playera. Miró a la cámara y, ante la reacción de la arena, lanzó la camiseta a la tribuna con una risa burlona.