Robert Dante Siboldi, extécnico de Tigres, decidió romper el silencio casi dos años después de su controvertida salida del club regiomontano.

En entrevista con el programa de Fox Sports 'La Última Palabra', el estratega uruguayo desmintió categóricamente los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la jugadora Tatiana Flores y los señalamientos de espionaje que involucraban a su auxiliar Miguel Fuentes.

Lee también: Dani Alves compraría un equipo en el que planea su regreso a las canchas ¿De qué club de trata?

Siboldi fue tajante al calificar estas versiones como calumnias sin fundamento.

Según el técnico, nunca se presentó prueba alguna que respaldara las acusaciones en su contra ni las dirigidas a Fuentes, a quien se señaló de filtrar información estratégica a Rayados, el acérrimo rival de Tigres.

¿Qué fue lo que dijo Robert Dante Siboldi?

"Sin mostrar una sola prueba de todo lo que nos calumniaron, de todo lo que nos culparon, tanto a Miguel como a mi. Encima inventado historias con una jugadora menor, con una chica del club que no tenía nada que ver y ni siquiera la conozco. Se ve que es el 'modus operandi' de esta gente", declaró Siboldi.

El timonel y exportero reveló el impacto emocional que tuvieron estas difamaciones en su familia. La gravedad de los rumores, especialmente por involucrar a una jugadora menor de edad, generó un fuerte escrutinio público que obligó a su círculo cercano a tomar medidas de protección.

“Yo la puedo librar, pero no hay que olvidar que tengo una hija de 15 años que va al colegio, pero por suerte lo sabe manejar, mis dos hijos supieron manejar la situación, mi señora que fue la que paró todo con respecto a eso. Había que hablar con los maestros, con las escuelas, cómo que su papá pudo tener una actitud de esas”, compartió el técnico.

A pesar del difícil momento, Siboldi destacó la fortaleza de su esposa e hijos, quienes siempre confiaron en su integridad. “Había que pasar ese trago amargo, ellos saben quien soy por suerte mi esposa me conoce perfectamente y mis hijos más."