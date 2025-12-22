Luis Hernández revela cuál de sus goles anotados en Francia 1998 recuerda con más cariño

Luis Hernández es uno de los nombres más queridos en la historia del futbol mexicano. Nacido en 1968, el delantero veracruzano participó en dos Copas del Mundo y anotó cuatro goles, todos ellos en la edición de Francia 1998, torneo que marcó a una generación entera de aficionados tricolores.

Aunque México fue eliminado en octavos de final por Alemania, la campaña de 1998 quedó grabada en la memoria colectiva gracias al desempeño del apodado 'Matador'.

Con su larga melena rubia ondulada y un estilo extravagante, el atacante no solo brilló por sus goles, sino por la pasión que transmitía en cada celebración: brazos extendidos, sonrisa amplia y una euforia contagiosa que hacía vibrar a los seguidores de El Tri.

Lee también: Gilberto Mora, la promesa mexicana que conquistó el mundo como máximo goleador Sub-17 en 2025

Su camino goleador en el certamen francés comenzó con un doblete ante Corea del Sur en el debut victorioso por 3-1.

Dos tantos en apenas diez minutos de la segunda mitad que encendieron las alarmas en el torneo.

Luego, en el cierre de la fase de grupos contra Holanda, con el marcador 2-1 en contra y el tiempo agotándose, Hernández apareció para empatar 2-2 y clasificar a México a la siguiente ronda.

En octavos, frente a la poderosa Alemania, el 'Matador' volvió a responder: marcó el gol que puso en ventaja a su selección, ventaja que se mantuvo hasta el último cuarto de hora, cuando dos tantos tardíos sellaron la eliminación.

En una reciente entrevista con la FIFA, Hernández reflexionó sobre aquel junio inolvidable en Francia, y reveló cuál de esos goles recuerda con más cariño.

¿Cuál es el gol anotado en Francia 1998 que Luis Hernández recuerda con más cariño?

"Los cuatro goles que metí fueron maravillosos. Los metí con gran ayuda de todo mi equipo. Si te pudiera decir uno, te diría el primero. ¿Por qué? Contra Corea del Sur, porque ese me dio esa confianza. Y esa confianza también se transmitió a los compañeros. Pero el más emocionante fue contra Países Bajos, el 2-2", confesó el 'Matador'.

Sobre las celebraciones, el exdelantero describió: "Es un sentimiento que no se puede explicar. Es algo maravilloso, que simplemente la euforia, cuando sales corriendo a festejar un gol, es una felicidad infinita en ese momento. Entonces, que te diga qué se siente, es maravilloso".