América ficha a portero que podría suplir la posible ausencia de Malagón por el Mundial

Las Águilas incorporaron a un guardameta para blindar el arco rumbo al Clausura 2026 y la Copa del Mundo.

El América ha pactado la llegada de un portero mexicano que forma parte de una estrategia mayor para enfrentar los retos del calendario 2026.

Este cancerbero destaca por su proyección y estatura (1.85 metros). La directiva americanista apuesta por este fichaje con visión a mediano plazo.

Y es que el contexto principal es la inminente ausencia de Luis Ángel Malagón, quien se perfila como uno de los posibles titulares de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El portero indiscutible de las Águilas podría reportar anticipadamente con el Tricolor, en caso de recibir el llamado del técnico Javier Aguirre en la lista final para el Mundial, lo que lo dejaría fuera de la Liguilla del Clausura 2026.

En ese escenario, Rodolfo Cota emerge como el principal candidato para defender el arco en la fase final del torneo. Sin embargo, la llegada de este arquero añade profundidad al grupo de porteros del equipo de Coapa.

¿Quién es el potero que se une a las Águilas para reforzar el marco?

Se trata del portero mexicano Max Serrano, un joven de 19 años que llega procedente de Toluca. Aunque su incorporación inicial es para las categorías de formación azulcrema.

Max Serrano. FOTO: Especial

Aunque iniciará en las inferiores, el cuerpo técnico no descarta que, con buen rendimiento y adaptación rápida, el joven pueda pelear un sitio en el banquillo del primer equipo.

Con esta incorporación, el América busca estabilidad en una posición clave, minimizando riesgos ante las bajas por el Mundial. Las Águilas planean un semestre competitivo, manteniendo sus aspiraciones de título pese a las ausencias inevitables.