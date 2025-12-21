A casi 170 días para el inicio del Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca, la fiebre futbolera invade al mundo entero. Este torneo histórico, con 48 equipos y 104 partidos repartidos entre Canadá, México y Estados Unidos, promete ser el más grande y diverso de la historia, uniendo continentes en una celebración única del deporte rey.

El ambiente mundialista ya se palpa en cada rincón. Desde el sorteo de grupos realizado a principios de diciembre, la emoción por el inicio del gran torneo del balompié cada vez es mayor.

Las ciudades anfitrionas se visten de fiesta con murales, banderas y eventos promocionales, mientras los aficionados reviven emociones pasadas y sueñan con nuevas glorias.

La emoción crece sin freno, impulsada por la expectativa de ver a figuras legendarias en acción, junto a una generación emergente de talentos que buscan dejar su huella en la historia de los mundiales.

La demanda de boletos se ha ido a las nubes. De hecho, es de llamar la atención que luego de que se dieran a conocer los cruces de los partidos en la fase de grupos, los costos de los boletos en la reventa se han disparado.

¿Cuánto cuestan en la reventa los boletos para la inauguración del Mundial?

Como es el caso de las entradas para el juego inaugural en el Coloso de Santa Úrsula, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica.

Y es que una vez que se dio la confirmación de los grupos las páginas oficiales de reventa comenzaron a moverse, donde destacó que el precio para ese partido alcanzó un precio de hasta 800 mil pesos.

Hay que tener en cuenta que para Estados Unidos y Canadá se lanzó un portal de la FIFA para poder realizar la reventa de boletos del Mundial. En el caso de México, hay que recordar que la reventa no está regulada, y se trabaja en una plataforma de recolocación de boletos, que también será operada por FIFA y la Profeco.

Este portal de recolocación de boletos se espera esté en línea para enero próximo.