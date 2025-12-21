Un espectacular gol de chilena le valió la aprobación real a Ayoub El Kaabi y el anfitrión Marruecos inauguró la 35ta Copa Africana de Naciones con una victoria de 2-0 sobre Comoras.

El príncipe heredero de Marruecos, Moulay Hassan, quien saludó a los jugadores antes del inicio del partido, y los aficionados locales soportaron un juego frustrante ante la nación insular Comoras, clasificada en el puesto 108 del mundo, que resistió obstinadamente contra uno de los favoritos del torneo.

Brahim Díaz finalmente abrió el marcador a los 55 minutos, desatando celebraciones de alivio alrededor del estadio, antes de que El Kaabi sellara la victoria con una chilena al 74.

El príncipe, observando desde su palco real, no pudo ocultar su deleite mientras aplaudía.

WHAT A FANTASTIC OVERHEAD KICK GOAL FROM AYOUB EL KAABI WITH MOROCCO! 🤯🇲🇦pic.twitter.com/wYi2yxPG5H — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 21, 2025

La búsqueda de Marruecos para convertirse en una potencia futbolística es un asunto familiar. Fue una pasión para el abuelo del príncipe, Hassan II, y el actual rey, Mohammed VI, quien supervisó una de las expansiones más agresivas en la historia deportiva africana para lograr su objetivo. El Reino también será coanfitrión de la Copa del Mundo 2030 junto con España y Portugal.

El retrato de Mohammed VI estaba junto a Gianni Infantino mientras el presidente de la FIFA proclamaba en francés antes del inicio del partido, “¡Esta será la mejor Copa Africana de Naciones de la historia!”

La emoción había estado creciendo durante horas y las lluvias invernales no lograron arruinar el ambiente. La artista beninesa Angélique Kidjo, el cantante marroquí Jaylann y el rapero franco-marroquí Lartiste interpretaron la canción oficial del torneo por primera vez durante un grandioso espectáculo de luces en la ceremonia de apertura.

Pero el momento culminante para los aficionados marroquíes —a juzgar por el mar de teléfonos inteligentes para capturar el momento— fue la aparición justo antes del inicio del partido del hijo mayor del rey junto a Infantino y Patrice Motsepe, el presidente de la Confederación Africana de Futbol. El príncipe Moulay Hassan estrechó la mano de los jugadores de Comoras y luego posó para una foto con el equipo de Marruecos, aparentemente imperturbable por la fuerte lluvia.

Los Leones del Atlas, como se conoce al equipo local, están entre los favoritos para levantar lo que sería apenas su segundo título de la Copa Africana, 50 años después de su único éxito en 1976. La final será el 18 de enero del próximo año.

Marruecos es el equipo africano mejor clasificado del mundo, en el puesto número 11. Los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de la Copa del Mundo en 2022.

El partido inaugural se jugó en el renovado Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para cerca de 70 mil personas, uno de los nueve recintos en seis ciudades que fueron construidos o renovados especialmente para el torneo.