En menos de 170 días, la Selección Mexicana inaugurará la Copa del Mundo de 2026 ante su similar de Sudáfrica en el estadio Azteca.

Por tercera ocasión en la historia, el Coloso de Santa Úrsula será el escenario donde se jugará el primer partido de un Mundial, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Y, por segunda vez, México y los Bafana Bafana serán los protagonistas de un juego inaugural luego de la edición de 2010.

Restan menos de seis meses para que comience la justa mundialista, por lo que el equipo de Javier Aguirre necesita trabajar a marchas forzadas para mejorar su funcionamiento, ya que se encuentra sumergido en una crisis de resultados.

El Tricolor cerró el año con una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, con sado de cuatro empates (Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y dos derrotas (Colombia y Paraguay).

La Selección Mexicana no gana un partido desde el 6 de julio, cuando derrotó (1-2) a Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

Los cuestionamientos que genera el equipo de Javier Aguirre son porque en el último semestre recibieron nueve goles y apenas pudieron marcar cuatro.

Además, en tres encuentros, no pudieron conseguir una sola anotación, por lo que el funcionamiento en la ofensiva preocupa a los aficionados tricolores de cara a la Copa del Mundo del próximo año.

Por tal motivo, la Selección Mexicana iniciará con más dudas que certezas el próximo año, donde se enfrentará a selecciones de diferentes partes del mundo para prepararse para el Mundial 2026.

¿Cuándo serán los primeros partidos de la Selección Mexicana en 2026?

Hasta el momento, la Selección Mexicana ya tiene confirmados cinco partidos de carácter amistoso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Del último juego que tuvo el Tricolor de Javier Aguirre al primero que tendrá el siguiente año, habrán pasado dos meses de inactividad.

22 de enero | Panamá | En Panamá

25 de enero | Bolivia | En Bolivia

25 de febrero | Islandia | En Querétaro

28 de marzo | Portugal | En Ciudad de México

31 de marzo | Bélgica | En Chicago