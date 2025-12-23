Una de las grandes hazañas del futbol mexicano fue la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde México derrotó a la poderosa selección de Brasil (2-1), la cual contaba con grandes figuras, siendo Marcelo una de ellas.

Aquel día marcó a toda una generación de futbolistas liderada por Oribe Peralta, figura del encuentro por su doblete. Además, esta ha sido la última vez en la que México ha ganado la presea dorada en la justa olímpica.

Los futbolistas mexicanos y cuerpo técnico que formaron parte de aquel inolvidable día recuerdan con alegría lo sucedido, a diferencia de Marcelo Vieira, quien compartió cómo vivió ese momento junto al resto de sus compañeros.

Oribe Peralta recordó el oro que consiguieron en Londres 2012. Foto: @OribePeralta.

Junto al experimentado futbolista había grandes nombres como Neymar Jr., Hulk, Oscar, Thiago Silva y un par más. Sin embargo, el conjunto brasileño no pudo imponerse al equipo nacional.

"Perdimos contra México. Teníamos todo controlado, era un gran equipo, teníamos a Hulk a Neymar… era un equipazo, pero el futbol es así", reconoció.

Marcelo ya había vivido con anterioridad la justa olímpica, pero tenía la tarea pendiente de conquistar el metal dorado, algo que se le escapó en aquella vez.

"Era mi segunda vez en unos Olímpicos y es algo muy diferente. Tengo una medalla de bronce y una de plata, son muy especiales. Es algo increíble, algo de locos (estar en unos JO)", compartió el exlateral del Real Madrid en el podcast de Iker Casillas.

Al ser Juegos Olímpicos, la convivencia es distinta a la que estaba acostumbrado el exseleccionado brasileño, quien disfrutó de su estancia en la Villa Olímpica.

"Fue una realidad muy diferente, comer con todo el mundo, sin los grandes patrocinadores. Yo me sentía como ir a la guerra con mi selección".